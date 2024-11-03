Пять минут хорошего настроения. Квадроберы

Главный квадробер в русской литературе - Полиграф Полиграфович Шариков Если я пашу как лошадь, то может я тоже квадробер? Поступило предложение квадроберов как бродячих животных подвергать стерилизации и помещать в питомники.
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