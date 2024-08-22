Собянин принял решение об установлении мемориальных досок пяти героям РФ и СССР

Работы завершат до конца года В Москве установят мемориальные доски в честь героев Советского Союза: Алексея Прохоровича Волошина, Александра Николаевича Медведева, Ивана Константиновича Палилова, Николая Ивановича Сечкина.
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