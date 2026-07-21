Права на легковое авто теперь действуют только 15 лет? Адвокат Виктория Драпайло отвечает

Срок действия водительских прав на легковые авто сократили до 15 лет? Бессрочные удостоверения и права, выданные на 30 лет, менять не нужно? Советские права, выданные в УССР, больше не считаются иностранными? Права на грузовики и автобусы теперь действительны лишь 5 лет? Адвокат Виктория Драпайло в эфире ответила на вопросы зрителей и читателей.
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