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Говорит Европа ⚡

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Права на легковое авто теперь действуют только 15 лет? Адвокат Виктория Драпайло отвечает

Права на легковое авто теперь действуют только 15 лет? Адвокат Виктория Драпайло отвечает

Срок действия водительских прав на легковые авто сократили до 15 лет? Бессрочные удостоверения и права, выданные на 30 лет, менять не нужно? Советские права, выданные в УССР, больше не считаются иностранными? Права на грузовики и автобусы теперь действительны лишь 5 лет? Адвокат Виктория Драпайло в эфире ответила на вопросы зрителей и читателей.

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