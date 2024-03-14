В Мариуполе задержана украинская шпионка (ФОТО, ВИДЕО)

В Мариуполе по подозрению в шпионаже задержана местная жительница. Как сообщили в Управлении ФСБ по ДНР, женщина собирала информацию о местах расположения подразделений Минобороны России вблизи Мариуполя и передавала ее украинским спецслужбам через соцсети.
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