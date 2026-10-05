В Нижнем Новгороде столетие со дня рождения Галины Вишневской отметили оперных гала-концертом

В этом году музыкальный мир отмечает столетие со дня рождения легендарной певицы Галины Вишневской. Юбилейные фестивали, концерты, спектакли и кинопоказы проходят по всему миру.
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