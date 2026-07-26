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Стало известно о попытках главы Минобороны Британии наладить отношения с Трампом

Стало известно о попытках главы Минобороны Британии наладить отношения с Трампом

Глава Министерства обороны Великобритании Уэс Стритинг прикладывает усилия, чтобы восстановить отношения между Лондоном и американским лидером Дональдом Трампом, которые ухудшились при предыдущем премьер-министре Кире Стармере.

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