Стало известно о попытках главы Минобороны Британии наладить отношения с Трампом

Глава Министерства обороны Великобритании Уэс Стритинг прикладывает усилия, чтобы восстановить отношения между Лондоном и американским лидером Дональдом Трампом, которые ухудшились при предыдущем премьер-министре Кире Стармере.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии