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Крепкий процедурал о переселении душ: каким получился сериал «Инсомния» с Гошей Куценко

Крепкий процедурал о переселении душ: каким получился сериал «Инсомния» с Гошей Куценко

7 октября на видеосервисе PREMIER начинается показ многосерийного мистического детектива «Инсомния». В ленте рассказывается о работе психотерапевта-регрессолога, который помогает пациентам погрузиться в прошлое и избавиться от чужих воспоминаний.

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