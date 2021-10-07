Крепкий процедурал о переселении душ: каким получился сериал «Инсомния» с Гошей Куценко

7 октября на видеосервисе PREMIER начинается показ многосерийного мистического детектива «Инсомния». В ленте рассказывается о работе психотерапевта-регрессолога, который помогает пациентам погрузиться в прошлое и избавиться от чужих воспоминаний.
7 октября на видеосервисе PREMIER начинается показ многосерийного мистического детектива «Инсомния». В ленте рассказывается о работе психотерапевта-регрессолога, который помогает пациентам погрузиться в прошлое и избавиться от чужих воспоминаний.
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