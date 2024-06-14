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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Евгений Бабурин: «Легендой «НН» себя не считаю точно. Куда больше этого звания заслуживает Зоран Лукич»

«В этом сезоне у меня игровое время упало – стало где-то 28 минут. В том году было больше. Как продолжать играть в 37 лет? У меня просто регенерация хорошая.

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