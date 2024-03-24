Специальная военная операция России на территории Украины после открытого вступления в конфликт коллективного Запада де-факто переросла в войну.
Почему СВО де-факто стала войной
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Геннадий Бережнов
Мы находимся в состоянии войны, выдал Песков. А народ давно назвал эту операцию своим именем - война. Однако нет ни одного Закона в условиях войны. Борьба с терроризмом, прифронтовая зона, въезд и выезд из России, коррупция и т.д. Власть постоянно отстаёт от нужных реальных действиях. Их тысячи на креслах, а сказать об этом не кому.
Ответить
2 час.
Свежие комментарии