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Закон и Порядок

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Почему СВО де-факто стала войной

Почему СВО де-факто стала войной

Специальная военная операция России на территории Украины после открытого вступления в конфликт коллективного Запада де-факто переросла в войну.

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Комментарии
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Геннадий Бережнов
Мы находимся в состоянии войны, выдал Песков. А народ давно назвал эту операцию своим именем - война. Однако нет ни одного Закона в условиях войны. Борьба с терроризмом, прифронтовая зона, въезд и выезд из России, коррупция и т.д. Власть постоянно отстаёт от нужных реальных действиях. Их тысячи на креслах, а сказать об этом не кому.
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