«Бессмертный полк России» дал старт конкурсу «Освободители Европы»

Анонсированы этапы и форматы участия В пресс-центре МИА «Россия сегодня» прошла пресс-конференция о старте Всероссийского конкурса «Освободители Европы»: на ней анонсировали этапы и форматы участия, обсудили важность сохранения исторической памяти и усиления патриотического воспитания молодёжи.
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