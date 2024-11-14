«Бессмертный полк России» дал старт конкурсу «Освободители Европы»

Анонсированы этапы и форматы участия В пресс-центре МИА «Россия сегодня» прошла пресс-конференция о старте Всероссийского конкурса «Освободители Европы»: на ней анонсировали этапы и форматы участия, обсудили важность сохранения исторической памяти и усиления патриотического воспитания молодёжи.