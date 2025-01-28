Беременна восьмым: Тахмину, незаконно получившую 24 млн, простили?

Одиссей

"Кроме этого, на момент выдачи сертификата Тахмина не состояла в официальном браке с отцом своих детей, так как наличие жилплощади в собственности Рамазона не давало бы семье право на получение льготы." Т.е.: 1. семьи, как таковой, в юридическом смысле нет. А есть 2я-3я-4я жена. Да и дети, как предполагалось ранее, скорее всего от ВСЕХ жен ,а не от одной Тахмины. И какие основания для выдачи сертификата?!?!? 2. У Рамозона таки есть СВОЕ жилье. И не однушка, вызывающая сочувствие. Так, может быть, сия однушка и была прикуплена для реализации мошеннической схемы? А реально весь этот табор жил у Рамозона в нормальной квартире? Т.е., мошенничество в полный рост. В чем никто особо и не сомневался. "Отбирать у семерых ни в чем неповинных детей обещанные им квадратные метры очень некрасиво. Закрывать глаза на мошеннические действия, тем самым поощряя других поступать таким образом, – тоже." А в чем сомнения-то? У детей, как сказано выше, жилплощадь и так есть: вся эта история с сертификатом была задумана, чтобы слупить с доверчивых и сердобольных гяуров 24 ляма. А на что эти лимоны будут потрачены - это уж как Аллах на душу положит. А чтоб и овцы были целы, и волки сыты надо, как предлагают и многие другие камрады, лишить все семейство гражданства России и выслать на историческую Родину. Нам тут и своих преступников хватает ,чтоб еще и чужеземных пригревать.