Плохие новости: Минтранс с Минфином тянут с субсидированием авиакомпаний. «Зависли» в воздухе 400 маршрутов

Судя по всему, летать самолеты будут реже, но дороже Ирина Мишина Фото: VCG/Visual China Group/ТАСС Материал комментируют: Андрей Патраков Вадим Лукашевич Авиаперелеты в России могут сократиться в 2025 году по целому ряду маршрутов.