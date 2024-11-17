БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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  • Игорь Максаков
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Плохие новости: Минтранс с Минфином тянут с субсидированием авиакомпаний. «Зависли» в воздухе 400 маршрутов

Плохие новости: Минтранс с Минфином тянут с субсидированием авиакомпаний. «Зависли» в воздухе 400 маршрутов

Судя по всему, летать самолеты будут реже, но дороже Ирина Мишина Фото: VCG/Visual China Group/ТАСС Материал комментируют: Андрей Патраков Вадим Лукашевич Авиаперелеты в России могут сократиться в 2025 году по целому ряду маршрутов.

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