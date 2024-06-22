Что такое субъективная бессонница и как ее лечить

Длинные летние дни могут нарушать циркадные ритмы. Более продолжительное воздействие света вечером задерживает выработку мелатонина — гормона, регулирующего сон, что может затруднить засыпание и ухудшить качество сна.
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