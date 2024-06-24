В Ростове мужчин погиб под пассажирским поездом

22 июня на железнодорожной станции Кизитеринка в Ростове-на-Дону произошел трагический инцидент - под колесами поезда погиб 43-летний местный житель, сообщает пресс-службы Управления на транспорте МВД России по СКФО.
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