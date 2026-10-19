Несколько сотен жителей Братского района приняли участие в ежегодной экологической акции «РазДельный сбор», которая прошла в рамках областной инициативы «Скажи мусору нет!», — рассказали в пресс-службе администрации муниципалитета.
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