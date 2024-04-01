Безпалько: Армения шантажирует РФ, добиваясь действий против Азербайджана

Член Совета по межнациональным отношениям при российском президенте политолог Богдан Безпалько высказал мнение о том, что Армения пытается давить на Россию в целях получения привилегий и мер в отношении Азербайджана.
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