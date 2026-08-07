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Искусство

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Успех Нолана и электронная виза в Египет —  хорошие новости недели

Успех Нолана и электронная виза в Египет —  хорошие новости недели

«Рамблер» отобрал позитивные события в мире отдыха и развлечений, которые вы могли пропустить.  Кристофер Нолан вошёл в тройку самых кассовых режиссёров в истории Кристофер Нолан занял третье место в рейтинге самых кассовых режиссёров в мире, сообщило издание SlashFilm.

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