Успех Нолана и электронная виза в Египет —  хорошие новости недели

«Рамблер» отобрал позитивные события в мире отдыха и развлечений, которые вы могли пропустить. Кристофер Нолан вошёл в тройку самых кассовых режиссёров в истории Кристофер Нолан занял третье место в рейтинге самых кассовых режиссёров в мире, сообщило издание SlashFilm.
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