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Топорнин: Макрон сменил премьера Франции, чтобы повысить лояльность кабмина

Топорнин: Макрон сменил премьера Франции, чтобы повысить лояльность кабмина

Президент Франции Эммануэль Макрон сменил премьер-министра страны Элизабет Борн, чтобы обновить состав правительства, а также избавиться от тех политиков, которые не поддерживают его политику, заявил РИА Новости доцент кафедры европейского права МГИМО МИД России Николай Топорнин.

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