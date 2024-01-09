Топорнин: Макрон сменил премьера Франции, чтобы повысить лояльность кабмина

Президент Франции Эммануэль Макрон сменил премьер-министра страны Элизабет Борн, чтобы обновить состав правительства, а также избавиться от тех политиков, которые не поддерживают его политику, заявил РИА Новости доцент кафедры европейского права МГИМО МИД России Николай Топорнин.