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Сибиряк, полукровка и йог: какими странными национальностями представлялись наши граждане на последней переписи

Сибиряк, полукровка и йог: какими странными национальностями представлялись наши граждане на последней переписи

Перепись населения — это самое крупное регулярное статистическое исследование населения страны. В истории России было примерно с десяток полных и частичных переписей: первая состоялась в 1897 году и была событием общегосударственного масштаба, оставившим глубокий след в народной памяти.

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