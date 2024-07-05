Генерал Семенов рассказал о неэффективности систем Patriot

Американские системы ПВО Patriot не могут эффективно защищать ни охраняемые объекты, ни самих себя, подчеркнул в разговоре с журналистами командующий войсками ПВО-ПРО, заместитель главнокомандующего воздушно-космическими силами генерал-лейтенант Андрей Семенов.