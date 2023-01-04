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Гретцки об Овечкине и погоне за рекордом НХЛ по голам: «Мы прошли точку «если». Вопрос в том, когда он это сделает»

Уэйн Гретцки считает, что Александр Овечкин уже точно побьет его рекорд по голам.  В активе капитана «Вашингтона» 808 шайб в регулярных чемпионатах НХЛ за карьеру.

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