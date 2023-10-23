В Башкирию на фестиваль съехались писатели и поэты со всей страны

На два дня Городской дворец культуры Благовещенска превратился в Дом литераторов. Писатели, поэты, критики, издатели со всей страны собрались в небольшом городе Башкортостана на масштабный фестиваль "Сила слова".
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