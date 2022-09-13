Полицейские и общественники Карачаево-Черкесии собрали в школу детей из ЛНР и ДНР

В рамках акции «Помоги пойти учиться», которая проводится не первый год и приобрела статус Всероссийской, полицейские Карачаево-Черкесии и представители Общественного совета при ведомстве ежегодно оказывают помощь нуждающимся в ней.
Популярные статьи
- В Венгрии состоялось торжественное открытие российского воинского захоронения периода Великой Отечественной войны.
- Штурмовики Су-25 ВКС России нанесли ракетные авиационные удары по военным объектам и технике ВСУ
- В мотострелковых подразделениях Оперативной группы российских войск в Приднестровье прошло занятие по специальной подготовке
Свежие комментарии