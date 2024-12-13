Против водителя, сбившего главу департамента Минобрнауки, возбудили дело

Уголовное дело возбуждено в отношении водителя, совершившего смертельный наезд на главу департамента развития технологического предпринимательства и трансфера технологий Минобрнауки РФ Олега Чурилова в Москве.
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