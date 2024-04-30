Летние переделки нужно планировать заранее! Даю топ - 15 идей по преображению участка, дёшево, трендово и очень эффективно

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Уже не за горами тот сезон, когда миллионы огородников наконец-то «рванут» на свои приусадебные участки, чтобы со всем желанием, ответственностью и рвением приступить к очередному циклу выращивания овощей (и фруктов в некоторых регионах).

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