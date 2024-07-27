91Mobiles показал складной смартфон Google Pixel 9 Pro Fold в двух цветах

В сеть утекли качественные рендеры складного смартфона Google Pixel 9 Pro Fold. Изображения устройства в двух цветах были опубликованы порталом 91Mobiles совместно с авторитетным инсайдером Стивом Хеммерстоффером, более известным как OnLeaks.
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