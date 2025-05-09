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Адам Делимханов сообщил о нападении на жителей Ингушетии во Владимирской области

Адам Делимханов сообщил о нападении на жителей Ингушетии во Владимирской области

В Камешково Владимирской области группа вооруженных людей напала на рабочих из Ингушетии. Депутат Адам Делимханов заявил, что нападение сопровождалось националистическими выкриками и потребовал провести тщательное расследование.

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