Адам Делимханов сообщил о нападении на жителей Ингушетии во Владимирской области

В Камешково Владимирской области группа вооруженных людей напала на рабочих из Ингушетии. Депутат Адам Делимханов заявил, что нападение сопровождалось националистическими выкриками и потребовал провести тщательное расследование.
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