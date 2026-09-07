Гремят взрывы у границ НАТО: удары РФ вызвали панику в Румынии

Одесская область в ночь на 6 сентября вновь стала эпицентром мощных ударов российской армии. Военные корреспонденты сообщили о серии взрывов, которые нарушили военную логистику Украины в этом регионе.
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