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ИА Регнум

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Путин назвал ОАЭ одной из самых близких России стран Ближнего Востока

Путин назвал ОАЭ одной из самых близких России стран Ближнего Востока

ОАЭ стали одной из самых близких России стран Ближнего Востока. Об этом 12 сентября сообщил президент России Владимир Путин.

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