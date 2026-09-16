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Свадебный переполох. Подарок Умара Кремлёва сыну Трампа может закончиться для президента США импичментом

Свадебный переполох. Подарок Умара Кремлёва сыну Трампа может закончиться для президента США импичментом

Серьёзный резонанс получила история о том, как российский бизнесмен Умар Кремлёв оплатил часть недавних свадебных торжеств Дональда Трампа-младшего и Беттины Андерсон на Багамах.

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