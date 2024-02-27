Сможет ли Запад надавить на Индию по вопросу о поставке оружия для Украины: мнение политолога

МОСКВА, 27 февраля, ФедералПресс. Политолог, специалист по внешней и внутренней политике США Дмитрий Дробницкий в беседе с «ФедералПресс» высказал мнение о возможности воздействия Запада на Индию в контексте поставок оружия для Украины.