День физкультурника провели на 4 площадках в Раменском

Празднование Дня физкультурника в городском округе Раменское проходило на четырех площадках. Гости мероприятия проходили квесты по спортивным локациям, участвовали в турнирах по шашкам и шахматам, занимались йогой на свежем воздухе и соревновались в разных видах спорта.
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