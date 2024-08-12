День физкультурника провели на 4 площадках в Раменском

Празднование Дня физкультурника в городском округе Раменское проходило на четырех площадках. Гости мероприятия проходили квесты по спортивным локациям, участвовали в турнирах по шашкам и шахматам, занимались йогой на свежем воздухе и соревновались в разных видах спорта.