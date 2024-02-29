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Премьер Великобритании после Послания Путина поддержал Украину

Премьер Великобритании после Послания Путина поддержал Украину

РИАМО - 1 мар. Премьер-министра Великобритании Риши Сунак на фоне Послания президента России Владимира Путина Федеральному Собранию заявил о продолжении политики поддержки Украины, сообщает «Пятый канал» со ссылкой на Sky News.

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