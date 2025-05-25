Бойцы ВС РФ освободили Отрадное, обойдя опорник ВСУ, раскопанный эскаваторами

РИА Новости/Станислав Красильников Бойцы беспилотной ударной группы "Дальневосточные ветра" 29-й гвардейской армии рассказали корреспонденту "Известий" Александру Сафиулину об освобождении Отрадного в ДНР.
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