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  • Вячеслав Денисов
    Нехрен было уговаривать этого мерзавца, пусть бы и прыгал и добавить ему ещё на асфальте, чтобы издох, гадина! А тепе...Перерезал горло н...
  • Eduard
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Бойцы ВС РФ освободили Отрадное, обойдя опорник ВСУ, раскопанный эскаваторами

Бойцы ВС РФ освободили Отрадное, обойдя опорник ВСУ, раскопанный эскаваторами

РИА Новости/Станислав Красильников Бойцы беспилотной ударной группы "Дальневосточные ветра" 29-й гвардейской армии рассказали корреспонденту "Известий" Александру Сафиулину об освобождении Отрадного в ДНР.

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