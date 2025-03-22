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Царьград

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Бельгия отказывается передать России замороженные резервы: эксперты сомневаются

Бельгия отказывается передать России замороженные резервы: эксперты сомневаются

Олег Кузьмин из «Ренессанс Капитал» сомневается в возврате России замороженных резервах в Бельгии, которая опасается нарушить принцип неприкосновенности собственности.

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