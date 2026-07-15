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Матч Франция – Испания стал самым крупным по объему ставок на ЧМ-2026 в BetBoom и вошел в топ-3 по обороту в БЕТСИТИ

В BetBoom и БЕТСИТИ поделились итогами матча Франция – Испания. Испания победила Францию со счетом 2:0 и вышла в финал ЧМ-2026, хотя котировалась андердогом встречи у букмекеров.

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