Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Страна и люди

10 156 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Betahon
    Согласен: кургузый ответ!Процесс пошёл. Ро...
  • Betahon
    За публичное озвучивание подобной информации в СССР вполне можно было получить срок за разглашение ГТ! Удивляюсь воен...Россия начала ста...
  • Betahon
    Наконец-то у грузин возвратилось самосознание! Еще бы матрасников со всеми потрохами выгнали с благодатной грузинской...Парламент Грузии ...

Полицейские массово увольняются. Почему? Ответ главе МВД Колокольцеву дал "простой мент"

Полицейские массово увольняются. Почему? Ответ главе МВД Колокольцеву дал "простой мент"

Чем хорошо сегодняшнее информационное общество, так это отсутствием границ. Даже "простой мент", как он сам себя представил, может дать ответ министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву, который весьма озабочен массовыми увольнениями в органах.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх