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Коронавирус SARS-CoV-2 у летучих мышей в России не обнаружен

Руководитель группы геномики и постгеномных технологий ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Анна Сперанская заявила, что коронавирус SARS-CoV-2 у летучих мышей в России пока не обнаружен, но другие варианты вируса выявляли, пишет «РИА Новости».

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