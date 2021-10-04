Коронавирус SARS-CoV-2 у летучих мышей в России не обнаружен

Руководитель группы геномики и постгеномных технологий ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Анна Сперанская заявила, что коронавирус SARS-CoV-2 у летучих мышей в России пока не обнаружен, но другие варианты вируса выявляли, пишет «РИА Новости».