Пьяный ямалец забил сожительницу до смерти

Ямалец пойдет под суд за то, что забил до смерти свою сожительницу. Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе прокуратуры по ЯНАО, в апреле этого года обвиняемый, будучи пьяным, поссорился с сожительницей и начал ее бить.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии