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Пьяный ямалец забил сожительницу до смерти

Пьяный ямалец забил сожительницу до смерти

Ямалец пойдет под суд за то, что забил до смерти свою сожительницу. Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе прокуратуры по ЯНАО, в апреле этого года обвиняемый, будучи пьяным, поссорился с сожительницей и начал ее бить.

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