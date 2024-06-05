Пьяный ямалец забил сожительницу до смерти

Ямалец пойдет под суд за то, что забил до смерти свою сожительницу. Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе прокуратуры по ЯНАО, в апреле этого года обвиняемый, будучи пьяным, поссорился с сожительницей и начал ее бить.