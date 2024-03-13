МИД Польши заявил о смене послов более чем в 50 странах

МИД Польши сменит послов более чем в 50 странах. Об этом в среду, 13 марта, заявили в ведомстве.«Министр иностранных дел Радослав Сикорский принял решение о завершении миссии более чем 50 послами и об отзыве более десяти кандидатур, представленных на утверждение [на должности послов] предыдущим руководством ведомства», — говорится в сообщении министерства.