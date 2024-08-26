На Тургояке турист сорвался с 30-метровой скалы

В Челябинской области мужчина сорвался со скалы. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-центре Поисково-спасательной службы Челябинской области, помощь спасателей Миасского спасотряда потребовалась 35-летнему мужчине, упавшему с 30-метровой скалы в озеро Тургояк.
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