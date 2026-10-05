Эксперт назвал три причины ошибок нейросетей

Ошибочные или выдуманные ответы нейросетей могут возникать по трём основным причинам. Об этом 360.ru рассказал эксперт по искусственному интеллекту Владимир Лещенко.
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