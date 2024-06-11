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Парламентская газета

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Москалькова предусмотреть компенсацию за незаконное задержание

Москалькова предусмотреть компенсацию за незаконное задержание

В законодательстве необходимо предусмотреть механизм компенсации за незаконные задержания. Такое предложение содержится в докладе уполномоченного по правам человека Татьяны Москальковой о работе омбудсмена в 2023 году, ранее представленном главе государства.

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