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Изможденную дочь Славы затравили за резкое похудение — анорексия налицо

Изможденную дочь Славы затравили за резкое похудение — анорексия налицо

Александра отправдалась перед подписчиками. Слава с дочерью Александрой Социальные сетиСтаршая дочь певицы Славы вышла замуж в октябре 2022 года, а несколько месяцев спустя родила первенца, которого назвали Арсением.

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