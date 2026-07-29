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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Ювентус» надеется выиграть борьбу за Судзуки у «ПСЖ». Парижане легко выплатят «Парме» 30 млн евро, но не гарантируют вратарю место в старте, как туринцы

« Ювентус » уверен, что способен выиграть борьбу за  Зиона Судзуки . Вратарь наверняка покинет «Парму» этим летом, и туринцы входят в число основных претендентов на него, сообщает La Gazzetta dello Sport.

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