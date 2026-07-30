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Александр Мостовой: «Слушайте мои прогнозы – и будете в топе! Сказал, что «Спартак» легко обыграет «Родину» – он это и сделал. Он с закрытыми глазами должен быть в тройке»

Александр Мостовой поделился мнением о фаворитах РПЛ . «Слушайте мои прогнозы – и будете тогда в топе! Сказал, что «Спартак» легко обыграет « Родину » – он это и сделал.

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