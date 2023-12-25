ФИФА угрожает отстранением Бразилии от международных турниров

Согласно письму FIFA, которое получило агентство Associated Press (AP) Международная федерация футбола (ФИФА) предупредила Бразильскую конфедерацию футбола (CBF) о возможном отстранении национальной сборной и клубов страны от международных соревнований из-за предполагаемого вмешательства в выборы нового президента организации.
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