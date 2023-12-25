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ФИФА угрожает отстранением Бразилии от международных турниров

ФИФА угрожает отстранением Бразилии от международных турниров

Согласно письму FIFA, которое получило агентство Associated Press (AP) Международная федерация футбола (ФИФА) предупредила Бразильскую конфедерацию футбола (CBF) о возможном отстранении национальной сборной и клубов страны от международных соревнований из-за предполагаемого вмешательства в выборы нового президента организации.

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