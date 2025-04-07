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Царьград

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Заморозки до -4°C угрожают урожаю в Краснодарском крае 9-11 апреля

Заморозки до -4°C угрожают урожаю в Краснодарском крае 9-11 апреля

В Краснодарском крае с 9 по 11 апреля ожидаются заморозки. Температура может опуститься до -4°C, что угрожает сельскохозяйственным культурам.

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