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Царьград

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Суд Петербурга закрыл журнал «Eroticon Life» по иску Роскомнадзора

Суд Петербурга закрыл журнал «Eroticon Life» по иску Роскомнадзора

Суд признал недействительной регистрацию журнала «Eroticon Life», оформленную ещё в 2004 году, из-за отсутствия обязательных экземпляров в библиотечных фондах за 2024–2025 годы.

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