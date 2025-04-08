Деменко об 1:0 «Краснодара» с «Акроном»: «Именно через такие нервные победы добываются трофеи. Неплохой задел на оставшиеся 7 туров»

В субботы «быки» обыграли «Акрон» (1:0) и лидируют в таблице с 5-очковым отрывом. «Было видно, что «Краснодар» испытывает мандраж от своего лидерства и возможности увеличить отрыв от «Зенита».
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